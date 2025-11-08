Пермского генерала Субботина похоронят на воинском кладбище под Москвой

Алексея Субботина проводят в последний путь 10 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае на 75-м году жизни не стало генерал-лейтенанта Алексея Субботина. Об этом сообщила пресс-служба администрации ЗАТО Звездный.

«Тяжелая, невосполнимая утрата для Звездного. Горе для очень многих. Сегодня (7 ноября — прим. URA.RU) перестало биться сердце Алексея Субботина», — написано на странице мэрии.

Алексей Гаврилович внес значительный вклад в развитие города и укрепление системы военно-патриотического воспитания. С 1993 по 1999 годы он был командиром 52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии.

Продолжение после рекламы

«До последних дней Алексей Гаврилович продолжал эту миссию уже в составе Пермского землячества», — пояснили власти. Алексею Субботину было присвоено звание почетного жителя Звездного.

По словам главы ЗАТО Александра Швецова, похороны генерал-лейтенанта пройдут 10 ноября на Воинском кладбище в Мытищах. Автобус будет ждать желающих проститься с Субботиным возле Киевского вокзала в 11:00. На 12:50 назначен сбор у главного входа, на 13:00 — проход к ритуальному залу, в 13.30 начнется церемония в ритуальном зале.