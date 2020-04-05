Глава Пермского края Дмитрий Махонин, исполняющий обязанности с февраля 2020 года, начал наращивать свое влияние в федеральной политике. В свежем рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и. о. губернатора улучшил свою позицию на одну строчку и занял 56 место из 85.
Автор рейтинга, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов в своем докладе (копия в распоряжении URA.RU) сообщил, что успех Махонина, в частности, связан с большим медицинским проектом: «Регион представил в федеральный Минздрав программу модернизации первичного звена системы здравоохранения на сумму около 16 млрд рублей». Пока Махонин остается в пуле губернаторов со средней влиятельностью, чтобы пробиться в топ самых влиятельных глав политику необходимо занять 50 место в рейтинге. В марте Орлов отмечал, что глава Пермского края имеет неплохие перспективы.
Вместе с Махониным к топ-50 в марте приблизился Курганский губернатор Вадим Шумков, поднявшись на 60 место с 63-го. Глава региона сумел оправиться от февральского падения с 56 строчки на 63, которое случилось после жесткой критики премьером Михаилом Мишустиным состояния больницы скорой помощи в Кургане.
Остальные губернаторы, представляющие Большой Урал, за март потеряли позиции в рейтинге. Главе Свердловской области Евгению Куйвашеву (упал с 22 строчки на 24) не помогла даже особая оценка региона от политологов, касающаяся назначения врио главы Коми Владимира Уйбы — бывшего руководителя Федерального медико-биологического агентства, начинавшего карьеру в Свердловской области. «Это назначение подчеркивает роль Свердловской области как одного из регионов-доноров управленческих кадров», — подчеркнул в своем исследовании Орлов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор опустился в рейтинге с 6 позиции на 7, губернатор ХМАО Наталья Комарова — с 11 на 13, губернатор Челябинской области Алексей Текслер — с 18 на 19. Наибольшее падение показал глава Ямала Дмитрий Артюхов — с 21 места на 27. В феврале политик впервые вылетел из топ-20 на фоне задержания директора филиала федеральной кадастровой палаты и бывшего руководителя окружного управления Росреестра.
Лидером рейтинга традиционно оказался мэр Москвы Сергей Собянин. В докладе АПЭК говорится, что в первую очередь именно его влияние усилилось в результате наделения глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавирусом. На последней 85 строчке оказался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Также Дмитрий Орлов в своем исследовании выделил возрастающую роль Госсовета в выработке решений по важнейшим вопросам.