05 апреля 2020

Министр Силуанов объявил об окончании «тучных времен» и начале новой реальности в экономике РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Российские власти готовы к изменениям в российской экономике, сказал Антон СилуановФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В связи с пандемией коронавируса в российской экономике наступает этап новой реальности. Такое заявление в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», — заявил министр (цитата по РБК).

Силуанов также добавил, что распространение Covid-19 влияет не только на нефтяную отрасль. Власти страны понимают, что в будущем доходная база бюджета будет сокращаться, но правительство РФ уже готово к такому сценарию. «Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — подчеркнул министр.

Ранее, как напоминает NEWS.ru, аналитики ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) заявили, что российскую экономику ожидает двухлетняя рецессия. Специалисты уверены, что даже если российские власти конструктивно подойдет к проблеме кризиса, падение ВВП получится удержать на уровне 2,3-2,5% в 2020 году. В 2021 году при благоприятном сценарии речь пойдёт о стабилизации уровня в 0,5—0,8%.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...