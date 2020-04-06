Министр Силуанов объявил об окончании «тучных времен» и начале новой реальности в экономике РФ

В связи с пандемией коронавируса в российской экономике наступает этап новой реальности. Такое заявление в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», — заявил министр (цитата по РБК).
Силуанов также добавил, что распространение Covid-19 влияет не только на нефтяную отрасль. Власти страны понимают, что в будущем доходная база бюджета будет сокращаться, но правительство РФ уже готово к такому сценарию. «Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — подчеркнул министр.
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