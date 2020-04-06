Запрет на охоту из-за коронавируса приведет к сокращению численности животных на Урале

Отмена весеннего сезона охоты из-за коронавируса может привести к снижению численности водоплавающей птицы и прочей дичи, считают опрошенные URA.RU эксперты. Причины для этого разные — от истощения кормовой базы до нападения хищников.
Отмена охоты негативно скажется на животных и приведет к сокращению числа особей, заявил в разговоре с агентством президент охотничьего клуба «Славянский трофей» Сергей Лавриненко. «Если численность животных растет и не регулируется с помощью охоты, это приводит к истощению кормовой базы, а также к эпидемиям заболеваний среди зверей из-за большой концентрации особей», — объяснил он.
Как отмечает президент ассоциации «Росохотрыбловсоюз» Татьяна Арамилева, когда животные понимают, что существует угроза популяции, они начинают на это реагировать и воспроизводятся с большей скоростью, а в противных условиях — наоборот. По ее словам, запрет на охоту — это не способ сохранить вид. Для спасения популяции исчезающих животных необходимо прикладывать усилия по их охране и созданию комфортных условий, подчеркивает она.
К тому же к снижению численности некоторых особей, например, уток приводят и естественные условия. Так, по словам охотника Виктора Егорова, утиные гнезда расхищают мелкие хищники и другие птицы. К тому же весной охота проводится исключительно на селезней, которые также способны повредить кладку.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин порекомендовал регионам отменить весенний сезон охоты, чтобы соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса в полном объеме.
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