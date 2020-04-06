В российском регионе ввели электронные пропуска

Власти Приморского края вводят систему электронных пропусков с 7 апреля для обеспечения режима самоизоляции. Пропуском служит SMS-сообщение, которое подтверждает право человека передвигаться по городу. Однако с единственной целью — для поездки на работу.
«Пропуск — это SMS-сообщение, которое подтверждает, что гражданину разрешено передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей», — сообщается на сайте правительства Приморья. В случае, если человек появится на улице без пропуска, это будет рассматриваться как нарушение режима всееобщей самоизоляции.
Находиться на улице разрешено тем, кто продолжает трудиться в апреле. В частности, это касается медработников, фармацевтов, сотрудников службы жизнеобеспечения, спасателей и работников других компаний, которые не ушли на карантин.
Ранее в ходе второго обращения к нации президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля с сохранением зарплаты. Многие сотрудники переходят на дистанционный режим работы, либо вовсе прекращают трудиться. Покидать дом в режиме самоизоляции без необходимости запрещается, сообщает RT.