Правительство РФ перечислило отрасли, сильнее всего пострадавшие от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса и мер по борьбе с его распространением. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
«Утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших», — говорится в документе. В список вошли отрасли:
- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
- Культура, организация досуга и развлечений
- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
- Турагентства и сфера туризма
- Гостиничный бизнес
- Общественное питание
- Организации дополнительного образования
- Организация конференций и выставок
- Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, ремонт компьютеров)
Отмечается, что организации малого и среднего бизнеса из этих сфер смогут уходить на кредитные каникулы — получать отсрочку по займам. Воспользоваться этим правом предприятия смогут не позднее 30 сентября 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян. Право на отсрочку выплат получат те, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, пишет RT.