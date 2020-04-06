Правительство РФ перечислило отрасли, сильнее всего пострадавшие от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин утвердил список отраслей, которые получат право на кредитные каникулыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса и мер по борьбе с его распространением. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших», — говорится в документе. В список вошли отрасли:

  • Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
  • Культура, организация досуга и развлечений
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
  • Турагентства и сфера туризма
  • Гостиничный бизнес
  • Общественное питание
  • Организации дополнительного образования
  • Организация конференций и выставок
  • Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, ремонт компьютеров)

Отмечается, что организации малого и среднего бизнеса из этих сфер смогут уходить на кредитные каникулы — получать отсрочку по займам. Воспользоваться этим правом предприятия смогут не позднее 30 сентября 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян. Право на отсрочку выплат получат те, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, пишет RT.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...