В Сбербанке разъяснили, кому дадут кредитные каникулы

Сбербанк определил максимальные суммы займов для предоставления кредитных каникул Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Максимальный размер ипотеки, при котором Сбербанк будет предоставлять россиянам кредитные каникулы, — 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка.

«Кредитные каникулы предоставляются по ипотечным кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает 1 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении банка.

Также под кредитные каникулы попадают:

Автокредиты — до 600 тысяч рублей;

Потребительские кредиты для ИП — 300 тысяч рублей;

Потребительские кредиты для физлиц — 250 тысяч рублей;

Кредитные карты для физлиц — 100 тысяч рублей.

Закон о кредитных каникулах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение отсрочки есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако позже в Центробанке разъяснили, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет вносить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.