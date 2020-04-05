В Сбербанке разъяснили, кому дадут кредитные каникулы

Максимальный размер ипотеки, при котором Сбербанк будет предоставлять россиянам кредитные каникулы, — 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка.
«Кредитные каникулы предоставляются по ипотечным кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает 1 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении банка.
Также под кредитные каникулы попадают:
- Автокредиты — до 600 тысяч рублей;
- Потребительские кредиты для ИП — 300 тысяч рублей;
- Потребительские кредиты для физлиц — 250 тысяч рублей;
- Кредитные карты для физлиц — 100 тысяч рублей.
Закон о кредитных каникулах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение отсрочки есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако позже в Центробанке разъяснили, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет вносить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.