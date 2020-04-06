Курганцам пообещали трехмесячную норму снега за два дня

В ближайшие дни на территории Курганской области ухудшится погода: усилится ветер и выпадет снег. Об этом в своем блоге сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. Информация подтверждается сервисами Gismeteo и «Яндекс Погода».
«7 и 8 апреля в Курганской области ожидается существенное ухудшение погодных условий. Прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 25-30 м/сек, ухудшение видимости и образование снежного наката на дорогах», — написал Винштейн.
По данным синоптика-любителя, самые интенсивные осадки ожидаются на востоке Курганской области — до трех месячных норм. Прирост снежного покрова здесь может составить от 20 до 30 см. В Кургане 6 апреля ожидается слабый дождь, а 7 апреля — интенсивные снегопады. Прирост снежного покрова может достичь 15 см. «9 апреля ночная температура понизится до -5…-7 градусов, затем потеплеет», — добавил Винштейн.
Gismeteo также прогнозирует в Кургане на 7 апреля сильный снег и ветер до 24 м/сек, температура воздуха днем может опуститься до минус одного градуса. Такой же прогноз опубликован на «Яндекс Погоде». На сайте Курганского ЦГМС прогноз погоды на 7 и 8 апреля пока не опубликован, на 6 апреля в Зауралье прогнозируется дождь, ветер в порывах до 13 м/сек. Ночью ожидается небольшой дождь со снегом. Прогноз погоды на ближайшие дни будет готов после полудня, уточнили URA.RU в ЦГМС.