Премьер Мишустин утвердил размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным утвердило максимальный размер кредитов, по которым пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом заемщики могут попросить отсрочку. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.
Так, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на сумму в 300 тысяч рублей. Предельный размер по автокредитам — 600 тысяч рублей. Временно уклониться от уплаты ипотеки могут только те, кто взял не больше 1,5 миллионов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Право на отсрочку выплат должны получить те россияне, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, пишет RT.
На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания. Рост числа зараженных россиян за сутки составил 658 человек, двое погибли.
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