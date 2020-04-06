Премьер Мишустин утвердил размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах

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Недвижимость. Пермь, дом, недвижимость, квартира, стройка
Не платить ипотеку могут только те, кто занимал у банка не более 1,5 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным утвердило максимальный размер кредитов, по которым пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом заемщики могут попросить отсрочку. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Так, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на сумму в 300 тысяч рублей. Предельный размер по автокредитам — 600 тысяч рублей. Временно уклониться от уплаты ипотеки могут только те, кто взял не больше 1,5 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Право на отсрочку выплат должны получить те россияне, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, пишет RT.

На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания. Рост числа зараженных россиян за сутки составил 658 человек, двое погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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