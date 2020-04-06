В Челябинской области открывают магазины и организации, закрытые из-за коронавируса

Челябинский губернатор Алексей Текслер на пресс-конференции 6 апреля объявил о смягчении запрета на работу некоторых организаций. Он подписал постановление, согласно которому разрешена работа по предварительной записи автомастерских, стоматологий, магазин оптики и других, передает корреспондент URA.RU.
«Речь идет о компаниях, сотрудничающих с предприятиями непрервыного цикла. Это же касается строительства, сельского хозяйства, производства товаров первой необходимости, атомной отрасли, оптики, химчисток, ремонта бытовой техники, автомоек, автомастерских, стоматологии. Они будут работать по предварительной записи без скопления людей. СМИ также вошли в этот список. Список будет дополняться», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что указанные компании и предприятия должны принять повышенные меры безопасности — мерить температуру у сотрудников, дезинфицировать рабочие места.
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