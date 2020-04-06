07 апреля 2020

В Свердловской области — четыре новых случая заболевания коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Все диагнозы официально подтвержденыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Среднем Урале — четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по противодействую коронавирусной инфекции. Все четыре диагноза официально подтверждены.

«Диагноз подтвердили специалисты НЦ „Вектор“ Роспотребнадзора, — рассказали URA.RU в оперативном штабе. — Новые пациенты, чей диагноз подтвержден, — из Екатеринбурга».

Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, семерых — средней тяжести, остальные пациенты в находятся удовлетворительном состоянии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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