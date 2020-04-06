В Свердловской области — четыре новых случая заболевания коронавирусом

На Среднем Урале — четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по противодействую коронавирусной инфекции. Все четыре диагноза официально подтверждены.
«Диагноз подтвердили специалисты НЦ „Вектор“ Роспотребнадзора, — рассказали URA.RU в оперативном штабе. — Новые пациенты, чей диагноз подтвержден, — из Екатеринбурга».
Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, семерых — средней тяжести, остальные пациенты в находятся удовлетворительном состоянии.
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