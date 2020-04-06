05 апреля 2020
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В ХМАО уточнили количество заболевших COVID-19. КАРТА распространения вируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, сумка, заражение, биологическая опасность, вирус, осторожно биологическая опасность, virus
Общее количество заболевших подходит к двум десяткамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО на сегодняшний день 19 официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

«Таким образом заболеваемость в ХМАО вступила в фазу эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции ограниченного, контролируемого местного распространения COVID-19», — добавили в ведомстве.

Больше всего заболевших в Сургуте — 7 человек. Одновременно с этим пока только там зарегистрированы случаи выздоровления пациентов. Также в департаменте здравоохранения ХМАО сообщили, что у четырнадцати заболевших коронавирусной инфекцией состояние удовлетворительное, у двух — средней тяжести. Кроме того, известно, что сомнительные результаты сейчас еще у 17 югорчан, среди них есть один ребенок. 16 пациентов ждут окончательного вердикта врачей в Сургуте, еще один — в Нягани.

В ХМАО распространение COVID-19 началось с Сургута. После этого стало известно о больных в Ханты-Мансийске, на территории Приобского месторождения и в Нягани.

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Карта составлена по официальным данным Роспотребнадзора ХМАО
URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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