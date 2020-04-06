В ХМАО на сегодняшний день 19 официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
«Таким образом заболеваемость в ХМАО вступила в фазу эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции ограниченного, контролируемого местного распространения COVID-19», — добавили в ведомстве.
Больше всего заболевших в Сургуте — 7 человек. Одновременно с этим пока только там зарегистрированы случаи выздоровления пациентов. Также в департаменте здравоохранения ХМАО сообщили, что у четырнадцати заболевших коронавирусной инфекцией состояние удовлетворительное, у двух — средней тяжести. Кроме того, известно, что сомнительные результаты сейчас еще у 17 югорчан, среди них есть один ребенок. 16 пациентов ждут окончательного вердикта врачей в Сургуте, еще один — в Нягани.
В ХМАО распространение COVID-19 началось с Сургута. После этого стало известно о больных в Ханты-Мансийске, на территории Приобского месторождения и в Нягани.
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