05 апреля 2020
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В Пермском крае из-за коронавируса отменили электрички и поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, железнодорожный вокзал, дедушка, пермь вторая
Пермяки могут вернуть деньги за билеты на поезда, которые отменилиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае введен временный запрет на движение электричек и поездов из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Решение принято министерством транспорта Пермского края совместно с АО «Пермская пригородная компания». Так, с 6 апреля приостановлено движение электричек по 15 направлениям:

  • №7143/7146 сообщением Пермь-2 — Верещагино — Пермь-2;
  • №7164/7167 сообщением Пермь-2 — Кишерть — Пермь-2;
  • №7194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур — Пермь-2;
  • №7121 сообщением Кукуштан — Пермь-2;
  • №6254/6253 сообщением Пермь-1 — Чусовская — Пермь-1;
  • №7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора;
  • №7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская;
  • №7184 сообщением Чусовская — Пашия;
  • №7183 сообщением Пашия — Чусовская;
  • №6220/6223 сообщением Пермь-1 — Комарихинская — Пермь-1;
  • №7101 сообщением Пермь-2 — Оверята;
  • №7103 сообщением Пермь-2 — Оверята;
  • №7114/7113 сообщением Пермь-1 — Левшино — Пермь-1;
  • № 7118/7119 сообщением Пермь-1 — Левшино — Пермь-1;
  • №7120 сообщением Пермь-1 — Левшино.

Кроме того, с 8 апреля отменен поезд 191/192 Челябинск — Санкт-Петербург, проходящий через Пермь, указано на сайте ОАО «РЖД». Не будет проходить через Пермь и фирменный поезд «Енисей», а периодичность курсирования «Демидовского экспресса» сокращена. Поезд будет отправляться через день: из Екатеринбурга с 7 апреля, из Санкт-Петербурга с 9 апреля. Деньги за приобретенные билеты можно вернуть в полном объеме

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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