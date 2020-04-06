В Пермском крае из-за коронавируса отменили электрички и поезда

В Пермском крае введен временный запрет на движение электричек и поездов из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Решение принято министерством транспорта Пермского края совместно с АО «Пермская пригородная компания». Так, с 6 апреля приостановлено движение электричек по 15 направлениям:
- №7143/7146 сообщением Пермь-2 — Верещагино — Пермь-2;
- №7164/7167 сообщением Пермь-2 — Кишерть — Пермь-2;
- №7194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур — Пермь-2;
- №7121 сообщением Кукуштан — Пермь-2;
- №6254/6253 сообщением Пермь-1 — Чусовская — Пермь-1;
- №7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора;
- №7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская;
- №7184 сообщением Чусовская — Пашия;
- №7183 сообщением Пашия — Чусовская;
- №6220/6223 сообщением Пермь-1 — Комарихинская — Пермь-1;
- №7101 сообщением Пермь-2 — Оверята;
- №7103 сообщением Пермь-2 — Оверята;
- №7114/7113 сообщением Пермь-1 — Левшино — Пермь-1;
- № 7118/7119 сообщением Пермь-1 — Левшино — Пермь-1;
- №7120 сообщением Пермь-1 — Левшино.
Кроме того, с 8 апреля отменен поезд 191/192 Челябинск — Санкт-Петербург, проходящий через Пермь, указано на сайте ОАО «РЖД». Не будет проходить через Пермь и фирменный поезд «Енисей», а периодичность курсирования «Демидовского экспресса» сокращена. Поезд будет отправляться через день: из Екатеринбурга с 7 апреля, из Санкт-Петербурга с 9 апреля. Деньги за приобретенные билеты можно вернуть в полном объеме
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