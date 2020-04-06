В администрации губернатора Свердловской области усилены меры безопасности из-за коронавируса, рассказали два собеседника URA.RU. Чиновники вынуждены есть из одноразовой посуды и им не рекомендовано выходить из кабинетов без масок.
«Впервые истории резиденции блюда подают не в привычной посуде, а в пластике», — удивлены чиновники, отмечая, что сомнений в качестве работы столовой и очистке тарелок и вилок до сих пор не возникало. При этом они отмечают, что взять еду на вынос в контейнерах можно было и раньше.
Одновременно чиновникам не рекомендовали покидать кабинеты без масок, если они работают в одиночку, или находиться без масок в кабинетах, если там сидят несколько человек.
В департаменте информационной политики губернатора получить комментарий не удалось: там не ответили на звонок.
Ранее URA.RU рассказывало, что около половины сотрудников администрации губернатора продолжают посещать здание резиденции на Горького, 21. На входе и на этажах установлены аппараты для дезинфекции рук и очистки воздуха.
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