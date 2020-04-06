В правительстве России рассказали, как будут оплачиваться тесты на коронавирус

Анализы на наличие коронавирусной инфекции будут проводиться бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — приводит RT слова премьера.
Также он добавил, что на возможность лечиться бесплатно граждан с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе с онкологией, инфицирование Covid-19 не повлияет, сообщает агентство Nation News.
Ранее в Росздравнадзоре был зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус. Он позволяет выявлять заболевание в течение 40 минут с точностью более 94%.
За последние сутки в России выявлено 954 новых случая Covid-19. Всего, по данным
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «