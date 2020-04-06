В правительстве России рассказали, как будут оплачиваться тесты на коронавирус

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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Тесты на коронавирус можно будет делать бесплатно по полису ОМСФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Анализы на наличие коронавирусной инфекции будут проводиться бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — приводит RT слова премьера.

Также он добавил, что на возможность лечиться бесплатно граждан с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе с онкологией, инфицирование Covid-19 не повлияет, сообщает агентство Nation News.

Ранее в Росздравнадзоре был зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус. Он позволяет выявлять заболевание в течение 40 минут с точностью более 94%.

За последние сутки в России выявлено 954 новых случая Covid-19. Всего, по данным стопкоронавирус.рф, инфицированы 6343 человека, проведено 758 тысяч тестов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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