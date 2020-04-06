В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон
Тест выдает результат в течение 40 минутФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый российский экспресс-тест, который должен быстро выявлять коронавирусную инфекцию, зарегистрировала в Росздравнадзоре биофармацевтическая компания «Генериум». Тест разработан группой компаний «Медико-биологический союз».

«Это первый отечественный экспресс-тест. Он позволяет, используя стандартное оборудование, определить наличие коронавируса в течение 40 минут с точностью более 94%», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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