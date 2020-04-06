В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

Первый российский экспресс-тест, который должен быстро выявлять коронавирусную инфекцию, зарегистрировала в Росздравнадзоре биофармацевтическая компания «Генериум». Тест разработан группой компаний «Медико-биологический союз».
«Это первый отечественный экспресс-тест. Он позволяет, используя стандартное оборудование, определить наличие коронавируса в течение 40 минут с точностью более 94%», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего COVID-2019 инфицированы 6343 человека. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, напоминает RT.
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