«Единая Россия» обеспечит президентские выплаты семьям в период пандемии коронавируса

Семьи с детьми поддержит государство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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«Единая Россия» совместно с российским правительством обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет нуждающимся семьям. Фракции партии в региональных парламентах ускорят работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, сообщает пресс-служба партии.

Турчак отметил, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь — семьям с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. «Необходимые федеральные законы, постановления правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело — за региональными властями», — сказал Турчак. Он добавил, что законодательные собрания субъектов РФ должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы. По предварительным расчетам, выплаты получат российские семьи, в которых в общей сложности проживает около двух миллионов детей.

Также правительство РФ поддержало предложение «Единой России» о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса. Так, россияне не будут получать пени за неуплату или задержку оплаты за вывоз мусора, при этом услуга будет оказываться даже в случае просрочки платежей. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени на платежи за капремонт, жилое помещение. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

Законодательное собрание Челябинской области уже приняло закон о поддержке семей с детьми от трех до семи лет на внеочередном заседании 6 апреля. «В Челябинской области сейчас проживает более 240 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет, и многие из их семей, несомненно, нуждаются в поддержке», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он уточнил, что сумма поддержки в регионе составляет 5330 рублей.

В Курганской области дополнительные меры поддержки охватят 21 200 детей, каждый получит право ежемесячно получать по 5308 рублей, уточнила уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. «В последние дни ко мне поступает много звонков с вопросами, касающимися проблем дальнейшего существования семьи. Повторяющаяся история: работал только отец, мама занималась воспитанием детей дошкольников. Доходы главы семьи резко упали или прекратились полностью, и нет перспективы их роста», — обозначила она важность проблемы.

Меры поддержки россиян во время кризиса поддержали также предприятия тепло-энергетического комплекса, попросив власти проследить, чтобы муниципальные предприятия и госструктуры при этом платили бы без задержек. Губернатор Югры Наталья Комарова уже выступила с предложением о том, чтобы бюджетные организации заранее заплатили за коммунальные услуги.