Губернатор Комарова приняла решение, которое спасет регион от кризиса

Губернатор Югры Наталья Комарова показала пример коллегам, как помочь жителям и не уничтожить ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Югре бюджетные организации заранее заплатят за коммунальные услуги. Об этом говорится в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства округа, расписаны меры по борьбе с распространением коронавируса, в частности — продлен режим повышенной готовности. Одним из ключевых решений стал запрет на начисление пени за неоплату услуг ЖКХ, а также отдельное поручение всем бюджетным структурам. «Государственным и муниципальным учреждениям автономного округа в срок до 15 апреля 2020 года осуществить авансовые платежи (два и более месяца) в счет будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и иным юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы)», — говорится в документе.

Таким образом, Наталья Комарова стала одним из первых губернаторов России, кто усилил контроль за платежной дисциплиной бюджетных организаций. «Сфера коммунальных услуг с учетом ситуации и мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на жителей региона, попадает в зону максимального риска, связанного с экономическими последствиями этих решений. И то, что в рамках своих полномочий и имеющихся бюджетных ресурсов выработано решение, направленное на авансирование платежей юрлицами, чьи расходы утверждены соответствующими сметами бюджета и подкреплены средствами на их счетах, абсолютно обоснованно и по государственному правильно», — прокомментировал решение Натальи Комаровой политолог Павел Манченко. Он также добавил, что именно такое решение является и помощью простым жителям, и поддержит отрасль ЖКХ в условиях экономического кризиса.

Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО в сфере ЖКХ уже начался рост неплатежей. Премьер-министр Михаил Мишустин запретил начислять пени за неоплату коммунальных услуг до конца 2020 года. К главе кабмина, а также к министру энергетики Александру Новаку обращались крупнейшие энергетические компании России, которые просили не принимать такого решения, поскольку это приведет к краху жилищно-коммунальной отрасли страны. Напомним, в Курганской области долг за ЖКХ бюджетных организаций всех муниципалитетов превышает 600 млн рублей, а в Челябинской области МУПы и крупные предприятия задолжали более миллиарда рублей.