У 80-летней пенсионерки украли продукты и деньги в Казани

Полицейские задержали подозреваемого по «горячим следам» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Казани мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку, которая возвращалась из магазина с продуктами. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по городу Казань.

«Во дворе своего дома к пенсионерке подбежал молодой человек и вырвал сумку с продуктами и кошельком. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 6 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения участковый узнал подозреваемого. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу кабеля в одном из домов. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого также составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, которые массово сдают авиабилеты из-за коронавируса. Преступники звонят жертвам от лица авиакомпаний и выманивают данные о банковских картах.