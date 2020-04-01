Мошенники нашли новый способ кражи денег во время коронавируса

Целью преступников стали россияне, которые столкнулись с отменой рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мошенники начали обманывать россиян, которые массово сдают авиабилеты из-за коронавируса. Преступники звонят жертвам от лица авиакомпаний и выманивают данные о банковских картах.

«Информация об отмене рейсов может фиксироваться в личных кабинетах пассажиров и дублироваться уведомлениями по почте и через мессенджеры — если мошенник получает доступ к этим ресурсам, ему легче совершить целевую атаку на клиента», — написали «Известия» со ссылкой на главу отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

Банки заявили, что знают эту схему мошенничества. Информацию подтвердили Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие», «Абсолют» и «Зенит». В авиакомпаниях не прокомментировали ситуацию. В S7 объяснили, что клиент должен сам оставить заявку на возврат средств.

С 30 марта Россия закрыла сухопутные границы. 22 марта РФ прекратила авиасообщение со всеми мировыми державами на фоне развития эпидемии коронавируса, напоминает агентство Nation News.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам тесты на коронавирус стоимостью до трех тысяч рублей. Недобросовестные продавцы размещали объявления в соцсети «ВКонтакте», «Твиттере», «Авито» и Alibaba. Также преступники делали гражданам рассылки в соцсетях и через СМС с призывом бороться с инфекцией. Для этого они просили перевести деньги на определенный счет, передает портал «Дни.ру».