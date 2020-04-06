Главный центр вирусологии РФ прекращает проверку уральских анализов на коронавирус

Анализы жителей Свердловской области, у которых подозревают коронавирус, с 7 апреля будут проверять в Свердловской области. Медики откажутся от подтверждения информации в главном центре вирусологии «Вектор», который расположен в Новосибирске.
«Вносятся изменения в порядок предоставления сведений из лабораторий: начиная с завтрашнего дня будем руководствоваться сведениями, которые дает наша лаборатория. Эти данные не будут нуждаться в дополнительном подтверждении новосибирского „Вектора“, что позволит более оперативно информировать о числе заболевших», — заявил сегодня в ходе брифинга вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
Он уточнил, что рост числа заболевших в регионе по-прежнему характеризуется как «умеренно стабильный», при этом количество обследований увеличено.
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