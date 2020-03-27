Для подтверждения случаев коронавируса анализы жителей Екатеринбурга и Свердловской области отныне не будут отправлять в новосибирскую лабораторию «Вектор», сообщил источник URA.RU в Роспотребнадзоре. На текущий момент анализы свердловчан направляют в три места: в лаборатории Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии» в Екатеринбурге, а также в лабораторию в Нижнем Тагиле.
«Если раньше требовалось подтверждение тестов на коронавирус в „Векторе“, то сейчас, если первичный анализ показывает, что человек поражен вирусом, его анализы не перепроверяют, а сразу лечат. Если достаточно симптоматического лечения, то применяют его, если это не помогает, в ход идут специальные препараты», — рассказал собеседник агентства.
По данным агентства, если учитывать новые правила, количество больных в Свердловской области — 26 человек, а не 20, проходящих лечение в ГКБ №40 Екатеринбурга. При этом в областном штабе по профилактике коронавируса заявили URA.RU, что «схема подтверждения результатов исследований на COVID-19 остается прежней».
Ранее заместитель главврача лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии» Ирина Чистякова отмечала, что учреждение может получить статус референс-лаборатории. При этом она признавала, что в новосибирской лаборатории «Вектор», которая назначена референс-лабораторией по коронавирусу, диагностика проходит точнее.
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