26 марта 2020

Больных коронавирусом в Свердловской области будут считать по-другому. Новая статистика

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
На текущий момент анализы на коронавирус в Свердловской области можно сдать в трех местахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для подтверждения случаев коронавируса анализы жителей Екатеринбурга и Свердловской области отныне не будут отправлять в новосибирскую лабораторию «Вектор», сообщил источник URA.RU в Роспотребнадзоре. На текущий момент анализы свердловчан направляют в три места: в лаборатории Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии» в Екатеринбурге, а также в лабораторию в Нижнем Тагиле.

«Если раньше требовалось подтверждение тестов на коронавирус в „Векторе“, то сейчас, если первичный анализ показывает, что человек поражен вирусом, его анализы не перепроверяют, а сразу лечат. Если достаточно симптоматического лечения, то применяют его, если это не помогает, в ход идут специальные препараты», — рассказал собеседник агентства.

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По данным агентства, если учитывать новые правила, количество больных в Свердловской области — 26 человек, а не 20, проходящих лечение в ГКБ №40 Екатеринбурга. При этом в областном штабе по профилактике коронавируса заявили URA.RU, что «схема подтверждения результатов исследований на COVID-19 остается прежней».

Ранее заместитель главврача лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии» Ирина Чистякова отмечала, что учреждение может получить статус референс-лаборатории. При этом она признавала, что в новосибирской лаборатории «Вектор», которая назначена референс-лабораторией по коронавирусу, диагностика проходит точнее.

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