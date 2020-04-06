В Минздраве ответили на слухи об искусственном создании коронавируса

Коронавирусная инфекция, которой в России заражены 6343 человек, имеет естественное происхождение. Об этом в программе «Познер» заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мнений много. Большинство говорит о том, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственного взаимодействия с человеком, не вижу повода в этом усомниться», — отметил Мурашко. Он подчеркнул, что этому есть множество доказательств.
Ранее группа ученых из Британии, Австралии и США пришла к выводу, что коронавирус COVID-19 жил рядом с людьми на протяжении нескольких лет и только сейчас он мутировал и превратился в убийцу, передает телеканал 360.
В настоящий момент от COVID-2019 в России скончались 47 пациентов. Всего заражены 6463 человек. В ближайшее время сделать тест на коронавирус смогут все желающие. Специалисты будут оказывать процедуру на дому, сообщает Nation News. Процесс займет не более 40 минут. Стоимость составит 1250 рублей.
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