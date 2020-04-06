Сотрудников уральского завода отправили на работу в переполненном транспорте во время карантина

Рабочие автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области пожаловались URA.RU на несоблюдение карантинных мер руководством предприятия. По словам рабочих, их не обеспечили специальным транспортом, а средств индивидуальной защиты недостаточно.
«В пятницу сообщили, что завод возобновляет работу. Дали рекомендации чаще мыть руки. Пообещали, что дадут по одной медицинской маске на 10 дней. У кого есть машина, добиралась на своем авто. Остальные ехали в переполненных маршрутках, битком забитых. На проходной копились огромные очереди» — рассказал URA.RU один из рабочих.
После того, как люди стали возмущаться, пообещали выделить больше масок, но вопрос с дополнительным транспортом еще не решен.
Получить комментарий пресс-службы автозавода не удалось. Телефон не отвечает.
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