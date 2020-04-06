На фоне эпидемии коронавируса в Тюмени продают популярный бар

Популярный бар Lokal Yokel выставлен на продажу в Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте объявлений Avito. Владельцы заведения планируют выручить за него 3,9 млн рублей.
«Продается готовый бизнес для общепита в центре города для работы с собственной концепцией, известным брендом и кухней», — говорится в объявлении. Продавец предлагает приобрести помещение (с полным оборудованием) площадью 192 кв. м. в доме по ул. Осипенко, 16. Уточняется, что аренда за помещение составляет 140 тыс. рублей.
Представитель бара в разговоре с URA.RU отказался комментировать причину продажи заведения. Ранее агентство писало, что с 28 марта на территории Тюменской области из-за коронавируса предприятия общепита закрыты для обслуживания посетителей — барам и ресторанам можно работать лишь на вынос. Ограничения продлятся как минимум до 12 апреля.