05 апреля 2020
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На фоне эпидемии коронавируса в Тюмени продают популярный бар

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
За бар Lokal Yokel планируют выручить 3,9 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Популярный бар Lokal Yokel выставлен на продажу в Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте объявлений Avito. Владельцы заведения планируют выручить за него 3,9 млн рублей.

«Продается готовый бизнес для общепита в центре города для работы с собственной концепцией, известным брендом и кухней», — говорится в объявлении. Продавец предлагает приобрести помещение (с полным оборудованием) площадью 192 кв. м. в доме по ул. Осипенко, 16. Уточняется, что аренда за помещение составляет 140 тыс. рублей.

Представитель бара в разговоре с URA.RU отказался комментировать причину продажи заведения. Ранее агентство писало, что с 28 марта на территории Тюменской области из-за коронавируса предприятия общепита закрыты для обслуживания посетителей — барам и ресторанам можно работать лишь на вынос. Ограничения продлятся как минимум до 12 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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