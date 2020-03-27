26 марта 2020
25 марта 2020

Карантин в Тюменской области: кто и как будет работать на нерабочей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области ограничения вступят в силу 28 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Карантин в Тюменской области начнется 28 марта. В регионе временно перестанут работать торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе, большинство магазинов, предприятия сферы бытового обслуживания. Полный перечень — в материале URA.RU.

Работу с 28 марта приостановят:

  • Фитнес-центры, спортклубы, сауны и бани;
  • Рестораны и кафе (могут работать на вынос). За исключением столовых на предприятиях. Службам доставки также разрешено работать;
  • Предприятия сферы бытового обслуживания: парикмахерские, мастерские, салоны красоты и т. д.;
  • Дома и базы отдыха, санатории;
  • Розничная торговля (за исключением продуктовых магазинов, гипермаркетов и аптек);

Работу во время карантина в Тюменской области продолжат:

  • Медицинские организации (в том числе, больницы и поликлиники). Стоматологи будут принимать пациентов по экстренным показаниям;
  • Продуктовые магазины, гипермаркеты и другие организации, отвечающие за обеспечение населения продуктами питания и товаров первой необходимости;
  • Все экстренные службы и организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, автотранспортные предприятия: все непрерывно действующие организации;
  • Чиновники также продолжат работать в условиях карантина. Федеральным органам государственной власти, муниципалитетам и органам местного самоуправления предложено на местах определиться с их количеством;
  • Средства массовой информации. Кто из журналистов будет работать во время карантина, каждая редакция должна определить самостоятельно;

Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с целью недопущения распространения коронавируса на территории страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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