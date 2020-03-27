Карантин в Тюменской области: кто и как будет работать на нерабочей неделе

В Тюменской области ограничения вступят в силу 28 марта
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Карантин в Тюменской области начнется 28 марта. В регионе временно перестанут работать торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе, большинство магазинов, предприятия сферы бытового обслуживания. Полный перечень — в материале URA.RU.
Работу с 28 марта приостановят:
- Фитнес-центры, спортклубы, сауны и бани;
- Рестораны и кафе (могут работать на вынос). За исключением столовых на предприятиях. Службам доставки также разрешено работать;
- Предприятия сферы бытового обслуживания: парикмахерские, мастерские, салоны красоты и т. д.;
- Дома и базы отдыха, санатории;
- Розничная торговля (за исключением продуктовых магазинов, гипермаркетов и аптек);
Работу во время карантина в Тюменской области продолжат:
- Медицинские организации (в том числе, больницы и поликлиники). Стоматологи будут принимать пациентов по экстренным показаниям;
- Продуктовые магазины, гипермаркеты и другие организации, отвечающие за обеспечение населения продуктами питания и товаров первой необходимости;
- Все экстренные службы и организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, автотранспортные предприятия: все непрерывно действующие организации;
- Чиновники также продолжат работать в условиях карантина. Федеральным органам государственной власти, муниципалитетам и органам местного самоуправления предложено на местах определиться с их количеством;
- Средства массовой информации. Кто из журналистов будет работать во время карантина, каждая редакция должна определить самостоятельно;
Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с целью недопущения распространения коронавируса на территории страны.
Самые свежие новости в специальном