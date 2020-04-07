Сотрудники челябинского аэропорта жалуются, что их заставляют оформлять отпуска за свой счет

Гострудинспекция уже предупредила руководство аэропорта о недопустимости нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сотрудники АО «Челябинское авиапредприятие» пожаловались, что начальство заставляет их на время карантина оформлять отпуска без сохранения зарплаты. По итогам проверки руководству компании выдано предписание о недопустимости нарушения закона, сообщили URA.RU в пресс-службе Гострудинспекции в регионе.

«В случае совершения указанных нарушений АО „Челябинское авиапредприятие“ будет привлечено к административной ответственности в соответствие со ст. 5.27 КоАП РФ», — добавили в инспекции.

В пресс-службе компании отказались обсуждать эту тему. «Без комментариев», — сказали в ЧАП. АО «Челябинское авиапредприятие» является собственником аэропорта «Челябинск». Само общество входит в ООО «Новапорт Холдинг» миллиардера Романа Троценко.

В аэропорту «Челябинск» отменили все международные рейсы, сократился внутренний пассажиропоток, из-за чего так много персонала стало не нужно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По решению президента РФ Владимира Путина для борьбы с распространением коронавируса в России объявлены выходные дни до 30 апреля включительно. «С сохранением зарплаты», — подчеркнул глава государства. Челябинский губернатор Алексей Текслер ввел режим обязательной самоизоляции, предписывающий жителям находиться дома за исключением случаев крайне необходимости.

В Челябинской области на утро понедельника зарегистрирован 31 (+4 новых) случай заражения коронавирусом. Еще один житель ожидает подтверждения из новосибирского центра «Вектор».