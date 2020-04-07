Сотрудники челябинского аэропорта жалуются, что их заставляют оформлять отпуска за свой счет

Сотрудники АО «Челябинское авиапредприятие» пожаловались, что начальство заставляет их на время карантина оформлять отпуска без сохранения зарплаты. По итогам проверки руководству компании выдано предписание о недопустимости нарушения закона, сообщили URA.RU в пресс-службе Гострудинспекции в регионе.
«В случае совершения указанных нарушений АО „Челябинское авиапредприятие“ будет привлечено к административной ответственности в соответствие со ст. 5.27 КоАП РФ», — добавили в инспекции.
В пресс-службе компании отказались обсуждать эту тему. «Без комментариев», — сказали в ЧАП. АО «Челябинское авиапредприятие» является собственником аэропорта «Челябинск». Само общество входит в ООО «Новапорт Холдинг» миллиардера Романа Троценко.
По решению президента РФ Владимира Путина для борьбы с распространением коронавируса в России объявлены выходные дни до 30 апреля включительно. «С сохранением зарплаты», — подчеркнул глава государства. Челябинский губернатор Алексей Текслер ввел режим обязательной самоизоляции, предписывающий жителям находиться дома за исключением случаев крайне необходимости.
В Челябинской области на утро понедельника зарегистрирован 31 (+4 новых) случай заражения коронавирусом. Еще один житель ожидает подтверждения из новосибирского центра «Вектор».
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