Минпросвещения представило новый график ЕГЭ на 2020 год

Первые экзамены начнутся с 8 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые предметы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнут сдавать 8 июня. Об этом говорится в проекте нового расписания ЕГЭ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

«8 июня (понедельник) — география, литература, информатика и информационно коммуникационные технологии», — говорится в документе. Следующим в расписании идет русский язык (11 июня), потом базовый и профильный уровень (15 июня) по математике.

Историю и физику школьники будут сдавать 18 июня, экзамены по обществознанию и химии предлагается провести 22 июня. Самыми последними школьники будут сдавать иностранные языки: экзамены хотят провести 25, 26 и 29 июня.

В предыдущие годы школьники начинали сдавать ЕГЭ в конце мая. Однако на фоне пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции занятия в школах ведутся дистанционно, а весенние каникулы были продлены. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что в некоторых российских школах могут продлить учебный год до 8 июня.