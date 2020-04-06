Российский миллиардер предложил освободить бедных от подоходного налога

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Освобождение бедных от налога поможет российской экономикеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Обнуление подоходного налога для малоимущих граждан и возвращение к прогрессивной шкале НДФЛ поможет сбалансировать российский бюджет. Такое мнение высказал российский миллиардер, владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

«Не брать подоходный налог можно было бы со всех, кто получает менее двух МРОТ в месяц», — пишет РБК со ссылкой на Троценко. Миллиардер также предлагает, чтобы ставка НДФЛ повышалась по мере роста доходов, например до 18% для тех, кто зарабатывает более 100 млн рублей в год. Сейчас единая ставка подоходного налога для россиян составляет 13%.

Такая мера могла бы помочь гражданам и бизнесу пережить непростую ситуацию в экономике, а государство сможет сбалансировать бюджет, считает Троценко. Миллиардер называет нынешнюю реакцию властей на кризис вполне адекватной. Он также считает, что дальнейшая борьба с последствиями экономической рецессии поможет достроить систему взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами.

Ранее стало известно, что с 2020 года россияне смогут оплатить НДФЛ в составе единого налогового платежа. Это должно помочь гражданам равномерно планировать свои расходы, пишет агентство Nation News.

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-
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