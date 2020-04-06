РБК: в Кремле допустили перенос единого дня голосования

В администрации президента рассматривают два варианта — декабрь 2020 года и сентябрь 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России могут перенести единый день голосования из-за коронавируса. В администрации президента рассматривают возможности перенести дату с 13 сентября 2020 года на декабрь 2020 года или на сентябрь 2021 года, если эпидемиологическую ситуацию не удастся стабилизировать.

«Рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года», — пишет РБК со ссылкой на данные нескольких источников, близких к администрации президента.

Отмечается, что пока что в администрации склоняются к тому, что выборы пройдут в срок. Однако если ситуацию с распространением COVID-19 не получиться стабилизировать до конца весны, выборы, скорее всего, придется переносить.

Кроме того, в качестве дополнительного аргумента к переносу единого дня голосования источниками, близкими к администрации президента, называется голосование по внесению поправок в Конституцию России. Источники отмечают, что голосование по Конституции является для Кремля приоритетным, и в случае, если его решат проводить в сентябре 2020 года, единый день голосования будет перенесен на более поздний срок.

В этом году в единый день голосования запланированы прямые выборы глав 18 регионов страны, еще в двух субъектах решение о назначении губернаторов должно принять законодательные собрания. Также на этот день запланированы выборы в 11 заксобраний регионов и 22 гордумы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дата голосования по внесению поправок в Конституцию будет перенесена из-за распространения в РФ коронавируса COVID-19. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в России нормализуется.