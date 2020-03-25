Путин заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин сделал заявление по дате проведения голосованияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин в обращении к нации в связи с пандемией коронавируса объявил о переносе даты всероссийского голосования за поправки в Конституцию.

«Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», — заявил Путин. По словам главы государства, жизнь и здоровье граждан являются приоритетными для государства. При этом он не назвал точную дату, когда пройдет мероприятие, отметив, что это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в России.

Голосование планировалось провести 22 апреля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, который он подписал 17 апреля.

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