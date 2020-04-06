С самого начала артистка соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская народная артистка Надежда Бабкина доставлена в больницу, у нее подозревают новую коронавирусную инфекцию. Наследник артистки — Данил Заседателев подтвердил госпитализацию матери.

«Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки», — рассказал Заседателев Telegram-каналу Mash. Он отметил, что в лечебном учреждении врачи провели ей ест на коронавирус, но диагноз еще не подтвердился.

Артист балета Николай Цискаридзе считает, что у Надежды Бабкиной не может быть коронавирус. По его словам, 3 апреля они вместе вели эфир программы «Модный приговор», но артистка не жаловалась на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось о том, что из Коммунарки выписали певца Льва Лещенко, который болел коронавирусом почти две недели. Также недавно из клиники вышел певец Игорь Николаев — он был на одной вечеринке с Лещенко, однако наличие вируса у него не подтвердилось.