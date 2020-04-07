Альфа-банк перестал выдавать кредиты работникам пострадавших от коронавируса сфер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Со 2 апреля Альфа-банк приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний, которые трудятся в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее письмо от лица кредитной организации было разослано клиентам.

В обращении говорится, что банк приостановил выдачу кредитов, в том числе по одобренным заявкам, работникам транспортной сферы (включая «Аэрофлот» и РЖД), спортивной, развлекательной, сферы здравоохранения, фитнеса, косметологии и образования (негосударственной), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, пишет ТАСС.

«Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки», — приводит агентство сообщение банка. Также там отметили, что в апреле начнет работать программа «Кредитный карантин», в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по платежам от одного до трех месяцев.