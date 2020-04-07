06 апреля 2020

«МК»: Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ

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Выступление Надежды Бабкиной на фестиваль-марафоне
Состояние певицы оценивается как стабильно тяжелоеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

70-летняюю певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Все очень сложно, положение пограничное, но стабильное. Ее ввели в искусственную кому», — пишет «МК» со ссылкой на свои источники. По данным издания, врачи приняли решение ввести ее в кому для эффективной работы аппарата ИВЛ. При этом сообщается, что тесты не выявили у артистки коронавирусную инфекцию.

Несколько часов назад появилась информация о том, что певицу Надежду Бабкину доставили в больницу с подозрением на СOVID-19. Наследник артистки — Данил Заседателев подтвердил госпитализацию матери, однако о результатах теста ничего не сообщил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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