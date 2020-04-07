06 апреля 2020

Поставщики хотят повысить цены на продукты питания до 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, гастроном, гипермаркет, медицинская маска, магазин, прилавок, маска на лицо, продуктовый магазин
Цены могут вырасти в течение двух недельФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Крупнейшие оптовые поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров. В течение двух недель цены могут вырасти до 20 процентов.

«Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба», — пишут «Известия». Отмечается, что себестоимость этих товаров изменилась из-за колебаний курса валют и ограничений для бизнеса, которые связаны с пандемией коронавируса. Руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал о том, что торговым сетям предложено увеличивать цены постепенно. По его словам, предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не могут оцениваться как спекулятивные.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили о том, что сами торговые сети стремятся сдерживать подорожание продуктов питания. Но, как подчеркнул глава правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, если все поставщики увеличат отпускные цены, сетям придется также их поднимать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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