Поставщики хотят повысить цены на продукты питания до 20%

Цены могут вырасти в течение двух недель Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Крупнейшие оптовые поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров. В течение двух недель цены могут вырасти до 20 процентов.

«Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба», — пишут «Известия». Отмечается, что себестоимость этих товаров изменилась из-за колебаний курса валют и ограничений для бизнеса, которые связаны с пандемией коронавируса. Руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал о том, что торговым сетям предложено увеличивать цены постепенно. По его словам, предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не могут оцениваться как спекулятивные.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили о том, что сами торговые сети стремятся сдерживать подорожание продуктов питания. Но, как подчеркнул глава правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, если все поставщики увеличат отпускные цены, сетям придется также их поднимать.