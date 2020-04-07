Пассажиров в вагонах рассадят на расстоянии метра друг от друга

Из-за коронавируса пассажиров рассадят дальше друг от друга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники РЖД в ближайшее время введут особый режим продажи билетов из-за коронавируса. Он предполагает, что дистанция между местами размещения пассажиров составит не менее метра. Об этом сообщает корпоративная газета компании «Гудок».

«В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех. Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — пояснил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

В плацкартные вагоны будут продаваться по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Если пассажиры купили билеты ранее, когда дистанция не учитывалась, им предложат аналогичные места, но подальше от соседей. В РЖД отмечают, что даже с учетом особого режима продажи билетов мест хватит на всех желающих.

В Дирекции скоростного сообщения в настоящий момент решают, как будет отрегулирована рассадка пассажиров в «Сапсанах» и «Ласточках».

Ранее ученые США заявили, что заразиться коронавирусом можно от внешне здорового человека. По мнению специалистов, предсимптомное распространение вируса осложняет его сдерживание, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В настоящий момент коронавирусом в России заражены 6343 человека, 47 пациентов скончались.