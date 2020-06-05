В полиции объяснили, почему били дубинкой уральца без маски

За соблюдением масочного режима в Магнитогорске следят полицейские патрули Фото: Илья Московец © URA.RU

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Задержанный за нарушение масочного режима житель Магнитогорска, к которому применили резиновую дубинку, перед этим сопротивлялся и оскорблял полицейских. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. Сейчас кроме штрафа за отсутствие маски ему грозит уголовное дело.

Патруль застал 34-летнего мужчину без маски в магазине, сделав ему соответствующее замечание. «Горожанин ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В отделе полиции «Орджоникидзевский» в отношении нарушителя составлены административные протоколы о неповиновении сотрудникам полиции и невыполнении правил, предусмотренных действующим в регионе в связи с пандемией коронавируса режимом повышенной готовности. Ему грозит арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — добавили также в ведомстве.

Видео, на котором под возмущенные женские крики полицейские задерживают горожанина без маски и при этом бьют его резиновой дубинкой, появились в магнитогорском паблике во «ВКонтакте». При этом многие пользователи обратили внимание, что автор ролика не запечатлел предшествующие события, и предположили, что мужчина мог сам спровоцировать стражей порядка на жесткие действия.