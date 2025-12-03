Движение на подъезде к Челябинску пока рабочее (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции показали дорожную обстановку на автодороге «Западный обход Челябинска», где начался снегопад. Судя по видео, пока обстановка на трассе рабочая.

«На 33 километре автодороги „Западный обход города Челябинска“, идут осадки в виде снега. Дорожные службы готовы», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

На Челябинскую область надвигаются метели, сообщила ранее пресс-служба Упрдор «Южный Урал». Завтра на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в горных районах местами метели. Челябинске долгожданный снег уже начался.