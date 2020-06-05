В курганском центральном парке началась массовая вырубка деревьев Фото: Андрей Вагин, «ВКонтакте»

Массовая вырубка деревьев началась в Кургане у Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Деревья убрали для укрепления берега вдоль реки Битевка, запланированного в рамках благоустройства. Видеотрансляцию последствий рубки в соцсети провел житель Кургана Андрей Вагин, который следит за изменениями инфраструктуры городов.

«В мае замглавы города Андрей Жижин говорил, что надо максимально сохранить зеленые насаждения при берегоукрепительных работах. Мы видим, что осталось немного деревьев. В мэрии говорили, будут их убирать, чтобы вбивать шпунты. Как я понимаю, деревья своими корнями и так держат берег», — рассказал Вагин.

Деревья были спилены слева от входа в парк со стороны улицы Гоголя. По словам Вагина, если судить по спилам, то деревья не были больными. «По информации администрации, вырубка будет продолжена и дальше. Территорию заасфальтируют и поставят лавочки. Об этом якобы просят сами жители города», — пояснил Вагин.

Обновлено в 14:45: В пресс-службе администрации Кургана URA.RU прокомментировали: «Вырубка деревьев осуществляется в рамках работ по берегоукреплению Битевки, включающих вертикальную планировку, укрепление берега шпунтом, устройство ливневой канализации и др. Эти меры выполняются для защиты береговой линии от размыва почвы, предотвращения проседания и обвала берега».

В мае городская комиссия по оценке целесообразности сноса совместно с подрядчиком провели обследование зеленых насаждений. Оно показало, что деревья в месте проведения работ имеют повреждения, уже частично усохли и т. д. Их сносят для безопасности посетителей парка. Также удаляется дикая молодая поросль.

«Изначальная задача — максимально сберечь зеленые насаждения — сохраняется. Это значит, что здоровые деревья, не попадающие в зону проведения капитальных работ, снесены не будут. Кроме того, после окончания строительства будет выполнено дополнительное озеленение», — рассказали в пресс-службе мэрии.