Волошин: Россию изменят люди, которые учились при Ельцине

Бывший руководитель администрации первого российского президента Бориса Ельцина Александр Волошин считает, что Россию сможет изменить первое по-настоящему свободное поколение — те, кто учился в школе в 1990-е годы. Об этом он заявил в интервью представителям президентского центра Бориса Ельцина.
Волошин заявил, что корень большинства проблем российского общества в «контузии от советской власти». «Это нанесло очень серьезный ущерб коллективному менталитету страны, травмировало миллионы людей, которые ждали, привыкли жить, когда все запрещено, все было тотально государственное», — объяснил он и добавил, что страны Восточной Европы быстрее справились с этим наследием, потому что при социализме в них выросло не так много поколений.
«Мы с этим справимся, когда к власти придет первое свободное поколение. Под этим поколением я понимаю тех ребят, которые в 1990-е годы учились в школе. Они выросли в условиях свободы, демократии и рыночной экономики», — подчеркнул он.
Российское гражданское общество недоразвито, считает Волошин. Он отметил, что взращивание гражданского общества не является задачей власти. «Гражданское общество должно вырастать в борьбе за свои права, люди должны объединяться для защиты своих интересов», — подчеркнул он.
По его мнению, выбранный российской властью вариант помощи с выплатами на детей является вполне оправданным. Он объяснил, что прямые выплаты не помогут малому бизнесу, который наиболее пострадал от коронавируса — рестораны, кинотеатры и туризм пока закрыты и не смогут заработать с помощью увеличивающегося спроса. Волошин отметил, что понятна осторожность российских властей, которые не спешат раздавать деньги. «Сдержанность государства не от некоей жадности, а от понимания, что проблема глубокая и длинная», — объяснил он.
Волошин также не ждет, что кризис значительно изменит экономику России и поможет слезть ей с «нефтяной иглы». Он отметил, что стране необходима дальнейшая диверсификация экономики и улучшение делового климата.
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