Волошин: Россию изменят люди, которые учились при Ельцине

Во время правления Бориса Ельцина россияне почувствовали свободу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший руководитель администрации первого российского президента Бориса Ельцина Александр Волошин считает, что Россию сможет изменить первое по-настоящему свободное поколение — те, кто учился в школе в 1990-е годы. Об этом он заявил в интервью представителям президентского центра Бориса Ельцина.

Волошин заявил, что корень большинства проблем российского общества в «контузии от советской власти». «Это нанесло очень серьезный ущерб коллективному менталитету страны, травмировало миллионы людей, которые ждали, привыкли жить, когда все запрещено, все было тотально государственное», — объяснил он и добавил, что страны Восточной Европы быстрее справились с этим наследием, потому что при социализме в них выросло не так много поколений.

«Мы с этим справимся, когда к власти придет первое свободное поколение. Под этим поколением я понимаю тех ребят, которые в 1990-е годы учились в школе. Они выросли в условиях свободы, демократии и рыночной экономики», — подчеркнул он.

Александр Волошин впервые за долгое время дал интервью Скрин видео президентского центра Бориса Ельцина

Российское гражданское общество недоразвито, считает Волошин. Он отметил, что взращивание гражданского общества не является задачей власти. «Гражданское общество должно вырастать в борьбе за свои права, люди должны объединяться для защиты своих интересов», — подчеркнул он.

По его мнению, выбранный российской властью вариант помощи с выплатами на детей является вполне оправданным. Он объяснил, что прямые выплаты не помогут малому бизнесу, который наиболее пострадал от коронавируса — рестораны, кинотеатры и туризм пока закрыты и не смогут заработать с помощью увеличивающегося спроса. Волошин отметил, что понятна осторожность российских властей, которые не спешат раздавать деньги. «Сдержанность государства не от некоей жадности, а от понимания, что проблема глубокая и длинная», — объяснил он.

Волошин также не ждет, что кризис значительно изменит экономику России и поможет слезть ей с «нефтяной иглы». Он отметил, что стране необходима дальнейшая диверсификация экономики и улучшение делового климата.

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