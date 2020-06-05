Источник: ФСБ и СК пришли с обыском к мэру в ХМАО

Силовики не застали главу Мегиона Олега Дейнеку на месте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации Мегиона проводят обыски сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Полиции с утра было дано задание обеспечить сопровождение сотрудников из Следственного комитета во время их работы в здании администрации Мегиона. Силовики имели вопросы к главе города Олегу Дейнеке, но не смогли с ним пообщаться, потому что его не было на месте», — сообщил инсайдер. Другой источник, знакомый с ситуацией, предположил, что визит правоохранительных органов может быть связан с контрактами по приобретению квартир для льготников.

В пресс-службе СК по ХМАО отрицают факт работы следователей в администрации Мегиона. Дозвониться до пресс-службы управлении ФСБ по Тюменской области не удалось. Сам Дейнека не ответил на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах от журналиста URA.RU.

В 2019 году следственные мероприятия проходили в администрации Нефтеюганска. Глава города подозревался в незаконном увольнении своего заместителя Сергея Лагойды, однако затем постановление о возбуждении уголовного дела опротестовала Генеральная прокуратура РФ.