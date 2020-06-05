В Кремле объяснили ответственность губернаторов за экономику РФ

Дмитрий Песков отметил, что есть конкретные регионы, где определенные отрасли представлены наиболее широко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Доработка плана восстановления экономики страны будет проходить во взаимодействии с властями регионов, где доминируют те или иные отрасли. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, все будет зависеть от правительства РФ. Он отметил, что есть конкретные регионы, где определенные отрасли представлены наиболее широко. «Конкретные предложения по конкретным отраслям и войдут в этот рамочный документ. И, естественно, будет взаимодействие с руководством этих регионов в плане поддержки тех самых отраслей, которые доминируют», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент уделяет особое внимание этому вопросу и проводит отраслевые совещания.

Ранее в правительстве озвучили план по восстановлению экономики России. Он содержит около 500 мероприятий и состоит из девяти разделов, уточняет «Общественное телевидение России». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил доработать пункты документа своему первому заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, передает агентство Nation News.

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