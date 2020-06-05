«Уральские авиалинии» получили новый льготный кредит от Сбербанка

Первые средства по новой кредитной линии поступят 5 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

«Сбербанк» выдал авиакомпании «Уральские авиалинии» второй льготный кредит на 403 млн рублей. Помощь предприятию выделена в рамках антикризисной госпрограммы по поддержке бизнеса и сохранению занятости. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Первый транш по данной линии запланирован на 5 июня. В рамках новой программы банки предоставляют кредиты под 2% годовых на срок до 13 месяцев. Максимальная сумма транша ограничена двукратным размером МРОТ, умноженным на численность сотрудников предприятия. Кредит и проценты будут полностью списаны государством при сохранении занятости не ниже 90%.

«Мы ценим партнерство со „Сбербанком“ и благодарны им за оперативное принятие решения и оформление всей документации в кратчайшие сроки. „Уральские авиалинии“ стали первым заемщиком в Уральском банке „Сбербанка“, получившим кредит в рамках данной программы», — отметил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Сбербанк дополнительно нарастил объемы кредитования авиакомпании, чтобы поддержать бизнес нашего стратегического партнера. Мы находимся в постоянном взаимодействии и используем все ресурсы для помощи предприятию», — уточнил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Ранее «Сбербанк» спас «Уральские авиалинии» от банкротства, выдав кредит в три миллиарда рублей. Финансовые трудности предприятия были вызваны прекращением полетов во время эпидемии коронавируса и невозможностью взять кредиты в банках.