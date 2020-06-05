Карантин в Перми продлевают, но вводят ряд послаблений

Профессиональным спортсменам разрешат тренировки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции в Пермском крае продлевают до 15 июня, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. При этом в театрах разрешат репетиции, спортивным командам — тренировки, а членам партий — собираться для выдвижения кандидатов.

«В проекте указа предлагается продлить срок действия, установленных ограничений до 15 июня 2020 года», — сообщила на заседании штаба замруководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян. Она отметила, что в проекте обновленного указа содержится ряд послаблений режима самоизоляции.

Организациям культуры разрешат проводить репетиции, профессиональным спортивным клубам разрешат тренировки, зарегистрированным политическим партиям разрешат проводить сборы для выдвижения кандидатов на предстоящие выборы, а также разрешается работа садовых ярмарок. Кроме того, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев также предложил не отправлять людей, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, на двухнедельный карантин. Ожидается, что новый указ будет подписан в ближайшие часы.

Советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев предложил в следующих указах продлевать режим самоизоляции сразу на несколько недель. Он это мотивировал тем, что сейчас есть все объективные данные для продления такого режима минимум на четыре недели.