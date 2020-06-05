Сотрудниками «Арктикнефтегазстроя» значатся больше 600 человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Одно из старейших предприятий ЯНАО, «Арктикнефтегазстрой» (АНГС) из Надыма, готовится к завершающей стадии банкротства — конкурсному производству. На этом настаивают кредиторы компании, соответствующее ходатайство уже направлено в суд. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников.

Карточка о прошедшем собрании кредиторов появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Первым собранием кредиторов АО „Арктикнефтегазстрой“ приняты следующие решения: <…> обратиться в суд с ходатайством о введении в отношении АО „Арктикнефтегазстрой“ процедуры конкурсного производства», — говорится в записи.

В последних финансовых отчетах компании говорится о серьезных убытках. Например, 2018 год «Арктикнефтегазстрой» завершил с минусом в 936 млн рублей. На эту же сумму упала стоимость предприятия — до 368 млн рублей. Согласно данным Федеральной налоговой службы, на конец 2019 года в АНГС работали 625 человек, сейчас всем им грозит увольнение. Несмотря на очевидные трудности, предприятие по-прежнему имеет статус действующей организации.

Оперативно получить комментарий представителей компании не удалось — в «Арктикнефтегазстрое» журналисту URA.RU сообщили, что руководство предприятия находится на совещании и недоступно для разговора. В приемной директора не ответили на звонок.

Компания «Арктикнефтегазстрой» является одной из старейших в ЯНАО, она существует почти 50 лет. Предприятие занимается монтажными работами на нефтяных и газовых объектах. Финансовые проблемы преследуют компанию несколько лет. В частности, по итогам 2019 года «Арктикнефтегазстрой», по данным прокуратуры ЯНАО, задолжала работникам 25 млн рублей.