Инцидент с участием тепловоза и внедорожника произошел в Кургане. Движение автомобилей на перекрестке полностью перекрыто. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».
«Перекресток улицы Омская — переулок Омский. Движение полностью перекрыто», — написано в сообщении, сопровождающем фото в группе «Подслушано у водителей/Курган». В результате ДТП заблокированными оказались посетители ряда строительных магазинов, которые расположены в том районе. Переулок Омских представляет из себя тупик.
В комментариях под постом курганцы недоумевали, как могло произойти ДТП, если тепловоз на этом участке ездит очень редко, кроме того, медленно. «Сначала хотел проскочить, а потом стало жалко подвеску и поехал медленно?» — предположил Александр Шестаков.
В отделении пропаганды ГИБДД города Кургана за комментариями рекомендовали обратиться в линейный отдел полиции. «Происшествие зафиксировано. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказала URA.RU начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «