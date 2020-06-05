05 июня 2020
04 июня 2020

В Кургане тепловоз въехал во внедорожник. Движение перекрыто. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане столкнувшиеся тепловоз и внедорожник перекрыли движение Фото из соцсети «ВКонтакте»

Инцидент с участием тепловоза и внедорожника произошел в Кургане. Движение автомобилей на перекрестке полностью перекрыто. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Перекресток улицы Омская — переулок Омский. Движение полностью перекрыто», — написано в сообщении, сопровождающем фото в группе «Подслушано у водителей/Курган». В результате ДТП заблокированными оказались посетители ряда строительных магазинов, которые расположены в том районе. Переулок Омских представляет из себя тупик.

В комментариях под постом курганцы недоумевали, как могло произойти ДТП, если тепловоз на этом участке ездит очень редко, кроме того, медленно. «Сначала хотел проскочить, а потом стало жалко подвеску и поехал медленно?» — предположил Александр Шестаков.

В отделении пропаганды ГИБДД города Кургана за комментариями рекомендовали обратиться в линейный отдел полиции. «Происшествие зафиксировано. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказала URA.RU начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

В Кургане тепловоз въехал во внедорожник
Фото из соцсети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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