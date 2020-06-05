В Сысертском районе конфронтация ритуальщиков происходит давно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работники ритуальной фирмы ООО «Доверие» города Арамили (Свердловская область) заявили в полицию о применении насилия со стороны конкурирующей фирмы. Как сообщил URA.RU представитель «Доверия», таким образом компанию пытаются вытеснить с рынка. Привлеченные к этому бойцы были замечены в столкновениях с защитниками сквера в Екатеринбурге в мае 2019 года.

Как рассказал собеседник агентства, в 2019 году в сфере ритуальных услуг было зарегистрировано некое ООО (его название имеется в редакции). Первое время все проходило мирно, компании договорились не мешать друг другу: кто первый приехал по адресу, тот и работает. Какое-то время это джентльменское соглашение соблюдалось, но потом, как считает потерпевшая сторона, конкуренты начали их вытеснять.

«Они набрали молодых людей, которые, как только умирал человек, бежали на адрес и разворачивали других ритуальщиков, даже тех, кого пригласили сами родственники покойного. Мол, здесь работаем мы, не подходите. Однажды произошел конфликт», — рассказал URA.RU представитель «Доверия».

По словам представителя компании, учредитель агрессивно конкурирующей компании Роман Коротков и его товарищи были не раз замечены в различных разборках. В частности, они были в числе тех спортсменов, что противостояли защитникам сквера возле драмтеатра в мае 2019 года. В заявлениях фигурирует некий Александр Этлюш. Информация о нем не найдена, но в Сети есть видео с похожим на него человеком, который представляется профессиональным боксером и известен в околоспортивных кругах как Александр Этвиш.

Крайний справа — Александр Этвиш, рядом с ним — Роман Коротков Фото: uralboxing, Instagram

Заявления в отдел полиции ОМВД «Сысертский» поступили от двух работников «Доверия». Евгений Багаев написал, что в офис на автомобиле Range Rover приехали четверо людей спортивного типа. Среди них он узнал Романа Короткова и Александра Этлюша, еще двоих не знает. По словам Багаева, его ударили, после чего насильно усадили в машину и повезли в село Черданцево, чтобы он указал, где живет его напарник Александр Крысов.

«Мне позвонил человек, сообщил, что он от наших конкурентов, сказал, что взял в плен второго моего коллегу, что едут ко мне. Я вышел на площадь, где находятся храм и администрация, так как там камеры наблюдения. Подъехал черный Range Rover, из которого вышли Коротков, Этлюш и еще двое», — сообщил Александр Крысов.

По его словам, выкрикивая угрозы расправой, приехавшие пошли к нему. Александр побежал от них, а они бросились следом. Александр добежал до берега реки Сысерть и, опасаясь расправы, бросился в воду, отплыл от берега. «Гости» еще покричали ему с берега и уехали. Александр говорит, что сильно замерз и едва не утонул, а, выбравшись на берег, несколько раз терял сознание. После этого Крысов и Багаев обратились за помощью в полицию.

«Это ерунда полная, зачем вводить людей в заблуждение. Написаны заявления в полицию, вот пусть органы полиции и разбираются. И вообще, зачем об этом писать», — заявил URA.RU Роман Коротков, к которому обратилась редакция за комментарием.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили URA.RU, что Сысертский район уже не в первый раз «прославляется с лучшей стороны» именно в сфере оказания ритуальных услуг. «Это очередной криминальный эпизод. Потерпевшие действительно написали заявления в территориальный ОВД. Люди, подвергшиеся нападению и услышавшие в свой адрес угрозы, к сожалению, не предоставили в полицию результаты судебно-медицинского исследования, которое обязательно для принятия процессуального решения. Тем не менее, часть подозреваемых представителями МВД уже установлена. В частности, владелец автомобиля, житель Заречного. Сыщики отрабатывают различные версии инцидента, по итогам разбирательства будет принято обоснованное решение. Сысертские стражи порядка надеются, что потерпевшие предоставят необходимые для работы материалы», — прокомментировал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

URA.RU уже установило, с кем связаны столь агрессивно конкурирующие на рынке бизнесмены и продолжит следить за их покровителем, который пока еще в тени.