Исследование: чужие отпускные фото расстраивают половину россиян

Во время самоизоляции россияне продолжают делиться в соцсетях снимками из отпусков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время пандемии COVID-19 каждый второй пользователь соцсетей продолжает активно делиться фото и видео из прошлых путешествий. И 43% россиян испытывают негативные эмоции, когда смотрят подобные снимки у других. К таким выводам пришли эксперты соцсети «Одноклассники» и компании ResearchMe, партнером Mail.ru Group.

Исследование показало, что больше половины респондентов испытывают положительные эмоции при виде фотографий и видео с прошлых отпусков и поездок друзей. Почти четверть испытывает воодушевление, 19% — радость, а 16% — восхищение.

Однако каждый пятый опрошенный признался, что ему тоскливо смотреть на чужие снимки из путешествий. 15% упомянули про раздражение и 8% — про зависть. При этом женщины чаще страдают от негативных эмоций.

Большинство респондентов (69%) признались, что во время пандемии не изменили частоту просмотра своих фотографий их путешествий. Остальные в равной степени стали чаще или реже пересматривать кадры из своих отпусков. Чуть больше трети опрошенных сказали, что во время самоизоляции сами делились в соцсетях снимками из путешествий.

Больше половины респондентов планируют отдыхать этим летом дома или на даче. 42% россиян собираются на российский курорт, когда появиться возможность, а каждый десятый — на зарубежный.

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