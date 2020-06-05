Павел Кожевников возглавлял Курган в декабре 2012 — сентябре 2014 годов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший мэр Кургана Павел Кожевников приступил к работе на посту советника главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сообщили URA.RU несколько источников в городских структурах власти и подтвердил сам Кожевников. По предположению собеседников агентства, чиновник может претендовать на кресло одного из заместителей главы города. Сегодня он присутствовал на нескольких совещаниях в администрации, в том числе по вопросам транспортной отрасли.

«Все удивились, что пришел незнакомый человек (мы действительно сначала не поняли, кто это). При этом на встрече обсуждались вопросы, составляющие коммерческую тайну», — объяснил инсайдер. По словам пресс-секретаря мэра Екатеринбурга Анатолия Карманова, Кожевников «будет заниматься реализацией крупных инвестиционных проектов».

Источники URA.RU считают, что Кожевникова в скором времени могут назначить на место вице-мэра по транспорту Алексея Бубнова, слухи об отставке которого курсируют в «сером доме» на протяжении последних нескольких месяцев. По информации агентства, вариант с заменой Бубнова рассматривает и сам мэр Александр Высокинский. Дозвониться до Высокинского и Бубнова на момент публикации не удалось.

По другой — менее обсуждаемой — версии, Кожевников рассматривается кандидатом на пост вице-мэра по ЖКХ, который в настоящий момент занимает Владимир Гейко, ассоциирующийся со старой городской командой.

В пользу этой версии говорит тот факт, что ранее Кожевников несколько лет проработал в энергетической отрасли (в частности, с 2014 по 2016 годы он являлся заместителем гендиректора « Курганэнерго »). После реорганизации предприятия Кожевников перешел на работу в ПАО «СУЭНКО», принадлежащее бизнесмену Алексею Боброву. При этом еще один инсайдер допускает, что Кожевников назначен «в помощь [первому вице-мэру Александру] Ковальчику».

Кожевников не стал комментировать информацию о возможных кадровых перестановках в корпусе вице-мэров. Он возглавлял Курган с декабря 2012 по сентябрь 2014 годов, с 2009 года он был депутатом гордумы Кургана. Также в его послужном списке — посты исполнительного директора «Центральных коммунальных электросетей», технического директора одного из структурных подразделений «Районных электрических сетей», гендиректора «Курганводоканала».