Названы самые популярные авто в России во время COVID-19

Российский авторынок начинает постепенно приходить в себя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала самые популярные автомобили на российском рынке в мае. По оценкам организации, в первую десятку попали несколько машин марки Lada.

Чаще всего россияне покупали Lada Granta — 5 726 автомобилей, что почти вдвое меньше, чем в мае 2019 года. Далее идет семейство Lada Vesta — 4 475 машин, что также почти двое меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает «кореец» Kia Rio — 3655 проданных моделей (-56%, по сравнению с маем 2019 года).

Далее идет кроссовер Hyundai Creta (3243 экземпляра), Volkswagen Polo оказался на пятом месте — 2158 машин. За «немцем» идет еще один автомобиль марки Lada: в мае продали 1981 универсал Largus. Также в топ-10 попали Hyundai Solaris (1924 авто), Lada 4×4 (1664 авто), Renault Duster (1470 авто) и Renault Logan (1396 авто).

Всего за месяц россияне приобрели 63 033 машины, что более чем в два раза меньше, чем в мае 2019 года. Но по сравнению с апрелем продажи выросли на 62%. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель связывает рост потока клиента с тем, что технические центры смогли возобновить работу. Штэрцель ожидает, что ситуация улучшиться в июне и затем рынок будет восстанавливаться.

Ранее издание « Царьград » писало о падении цен на драгоценные изделия. Ювелирная продукция дешевеет из-за того, что спрос на нее сократился на 50% по сравнению с весной 2019 года.

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